"مركز التواصل الحكومي" بوزارة الإعلام يُطلق مبادرة التدريب المهني

وتستهدف مبادرة التدريب المهني خلق مزيدٍ من الشراكات مع القطاع العام والخاص لتحقيق هدف تطوير كفاءات قطاع المحتوى الرقمي في عددٍ من المسارات ضمن برامج تنفيذية؛ التي من أهمها مسار الفيديو الرقمي، والصوتيات الرقمية، والألعاب الرقمية، والإعلانات الرقمية، عبر توفير فرص تدريب على رأس العمل، وتطوير مهارات المواهب في صناعة المحتوى الرقمي من حديثي التخرج.