NHC توقّع اتفاقية لتنفيذ وحدات سكنية لمشروع "بوابة رسن" في وجهة بوابة مكة

ويُذكر أن مشاركة NHC في "سيتي سكيب العالمي 2025" تُجسّد دورها الريادي في تطوير وجهات عمرانية متكاملة، ضمن مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية السعودية 2030، من خلال رفع جودة الحياة وتمكين العملاء من التملّك في بيئات حضرية شاملة تُبنى وفق أفضل المعايير، وترسيخ مكانتها الرائدة عبر مجتمعات نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، ليست مجرد مشاريع، بل تحوّل وطني يُبنى على أرض الواقع.