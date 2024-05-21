"يا غرق أو حرق".. "الزعاق": بدأنا مرحلة الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة

وأكمل الزعاق؛ أنه خلال هذه الأيام نلاحظ فوارق حرارية عالية بين النهار والليل، وهذا يوجِد رطوبة عالية على السواحل وبداية حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة وتشكلات سُحبية غزيرة المطر؛ قد تكون مغرقة، وإذا انقشعت هذه السحب ترتفع درجات الحرارة إلى درجات حرارة قد تكون محرقة.. والعامة يقولون "يا غرق أو حرق".