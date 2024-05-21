"يا غرق أو حرق".. "الزعاق": بدأنا مرحلة الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد صالح الزعاق؛ إننا بدأنا بمرحلة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة خلال هذه الأيام.
وأضاف الزعاق؛ أن هذا الارتفاع يستمر حتى 90 يوماً ولن تهبط بعد ارتفاعها إلا مع دخول النجم الثاني من نجوم سهيل؛ أي في منتصف شهر سبتمبر.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس"، بعد 60 يوماً تقريباً تبدأ العراق والكويت والسعودية وليبيا تتنافس في الدرجات الأحر عالمياً لمدة 40 يوماً تقريباً "المرزم، التليبين، سهيل".
وأكمل الزعاق؛ أنه خلال هذه الأيام نلاحظ فوارق حرارية عالية بين النهار والليل، وهذا يوجِد رطوبة عالية على السواحل وبداية حركة الرياح المثيرة للغبار والأتربة وتشكلات سُحبية غزيرة المطر؛ قد تكون مغرقة، وإذا انقشعت هذه السحب ترتفع درجات الحرارة إلى درجات حرارة قد تكون محرقة.. والعامة يقولون "يا غرق أو حرق".