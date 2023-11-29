"المديرس": استضافةُ الرياض معرض إكسبو 2030 ثمرةٌ لدعم وقيادة ولي العهد

وأكّد "المديرس" أن هذا الفوز جاء ثمرة لدعم وقيادة سمو ولي العهد، حفظه الله، بقيادته الملهمة لرؤية الوطن، وطموحات جيل وطنه الواعد، لنكون على موعدٍ نستقبل فيه العالم لنتشارك في إيجاد الحلول للتحديات الأساسية التي يواجهها كوكب الأرض، والعمل على تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والفرص والابتكارات التكنولوجية، وتبادل العلم والثقافة والتراث، وتعريف العالم بإرثنا الراسخ، والنهضة الرقمية والابتكارية التي وصلنا لها.