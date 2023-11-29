"المديرس": استضافةُ الرياض معرض إكسبو 2030 ثمرةٌ لدعم وقيادة ولي العهد

رفع الأمينُ العام لجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، خالصَ التهاني وأصدق التبريكات، باسمه ونيابة عن الأسرة الكشفية في المملكة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.
وأكّد "المديرس" أن هذا الفوز جاء ثمرة لدعم وقيادة سمو ولي العهد، حفظه الله، بقيادته الملهمة لرؤية الوطن، وطموحات جيل وطنه الواعد، لنكون على موعدٍ نستقبل فيه العالم لنتشارك في إيجاد الحلول للتحديات الأساسية التي يواجهها كوكب الأرض، والعمل على تعزيز التعاون في مجالات الاستدامة والفرص والابتكارات التكنولوجية، وتبادل العلم والثقافة والتراث، وتعريف العالم بإرثنا الراسخ، والنهضة الرقمية والابتكارية التي وصلنا لها.
ودعا "المديرس" الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.