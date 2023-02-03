لرفع مستوى كفاءة الخدمات.. "التأمينات الاجتماعية" توقّع اتفاقية مع "مصدر"

وقّعت "التأمينات الاجتماعية" اتفاقية مع شركة "مصدر"؛ للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنتجها وتديرها "مصدر"؛ إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول التقنية وحلول الأعمال في المملكة.
وأوضح محافظ التأمينات الاجتماعية محمد بن طلال النحاس؛ أن الاتفاقية تأتي امتداداً للاستثمار في البنية التقنية التي تساعد المؤسسة على إنجاز تعاملاتها وتحقيق رضا عملائها.
وأشار إلى أن توفير خدمة "الإنسان الرقمي "لبيب"؛ أحد منتجات شركة "مصدر"، ستمثل نقلة نوعية في مفهوم خدمة عملاء التأمينات الاجتماعية؛ ما يسهم في رفع مستوى كفاءة الخدمات والارتقاء بها.
من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة "مصدر" أحمد بن محمد العمران؛ إن خدمة "الإنسان الرقمي" ستمكّن الجهة من تقديم خدماتها بشكل غير محدود وعلى مدار الساعة.
وأضاف، أنها ستساعد على زيادة رضا العملاء وتسريع دورة الأعمال ومضاعفة الإنتاجية البشرية والتقنية للمنشآت المستفيدة.