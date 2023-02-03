لرفع مستوى كفاءة الخدمات.. "التأمينات الاجتماعية" توقّع اتفاقية مع "مصدر"

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة "مصدر" أحمد بن محمد العمران؛ إن خدمة "الإنسان الرقمي" ستمكّن الجهة من تقديم خدماتها بشكل غير محدود وعلى مدار الساعة.