ضبط 4 مقيمين عرضوا حطبًا محليًا للبيع في الشرقية

ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية أربعة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، لمخالفتهم نظام البيئة، إثر حيازتهم حطبًا محليًا معروضًا للبيع، وتم تسليم المضبوطات إلى الجهة المختصة.
وتأتي هذه الجهود ضمن متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق الفحم والحطب المحليين داخل المدن وعلى الطرق، ورصد ما يُنشر بطرق غير نظامية عن هذا النشاط عبر المنصات المختلفة.
ودعت الإدارة العامة للمجاهدين إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) أو (996) في بقية مناطق المملكة.