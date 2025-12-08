ضبط 4 مقيمين عرضوا حطبًا محليًا للبيع في الشرقية

ودعت الإدارة العامة للمجاهدين إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) أو (996) في بقية مناطق المملكة.