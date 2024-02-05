استغرقت 3 ساعات.. جراحة دقيقة بـ"سعود الطبية" تُعيد الحركة لمريض بعد شلل الطرف الأيسر

نجح فريق طبي متخصص في جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، في إجراء تدخّل جراحي استمر 3 ساعات أسهَمَ -بحمد الله- في إعادة القدرة على الحركة لمريض كان يعاني من شلل بالجانب الأيسر.
وأوضح استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري والمشرف على الحالة الدكتور رامي الشمراني، أن طوارئ المدينة استقبلت المريض الذي يبلغ من العمر 59 سنة وهو يعاني من شلل تام في الطرف الأيسر من جسده لمدة شهر؛ فَقَد على إثره القدرة على الحركة والمشي مع صعوبة في النطق.
وأضاف الشمراني، أن الحالة تم تقييمها وأجريت لها الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية، والتي أكدت وجود ورم ضاغط على الحبل الشوكي في الجزء الذي يربط قاع الدماغ بالحبل الشوكي في منطقة العنق، وبعدها نُقِل للعناية المركزة؛ حيث تَحَسن بشكل كبير واستعاد قدرته على الحركة والمشي والكلام، ومن المتوقع أن يستمر تحسن الحالة بشكل تدريجي مع مرور الوقت وتنظيم جلسات العلاج والتأهيل المناسبة له.
يُذكر أن الفريق الطبي مكون من استشاري جراحة المخ والأعصاب الدكتور رامي الشمراني، واستشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري الدكتور سامي المحيميد.