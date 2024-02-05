استغرقت 3 ساعات.. جراحة دقيقة بـ"سعود الطبية" تُعيد الحركة لمريض بعد شلل الطرف الأيسر

وأضاف الشمراني، أن الحالة تم تقييمها وأجريت لها الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية، والتي أكدت وجود ورم ضاغط على الحبل الشوكي في الجزء الذي يربط قاع الدماغ بالحبل الشوكي في منطقة العنق، وبعدها نُقِل للعناية المركزة؛ حيث تَحَسن بشكل كبير واستعاد قدرته على الحركة والمشي والكلام، ومن المتوقع أن يستمر تحسن الحالة بشكل تدريجي مع مرور الوقت وتنظيم جلسات العلاج والتأهيل المناسبة له.