شاهد جبال "شقري" بتبوك .. صفحات جيولوجية على أرض المملكة عمرها أكثر من 542 مليون عام

وحول هذه الجبال وما تحمله من أسرار، قال مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية "الجيولوجيون السعوديون" الدكتور عبدالعزيز بن لعبون : "إن جبال شقري بتبوك تمثل متحفًا جيولوجيًا مفتوحًا يروي قصصَا على الأرض يزيد عمرها عن 542 مليون عام -حسب الدراسات والبحوث العلمية-"، مشيرًا إلى أنها تضم أقدم الصخور الرسوبية في المملكة، والتي تعود للعصر الكمبري، وترسّبت فوق صخور الدرع العربي المكوّنة من صخور نارية ومتحولة قد يصل عمرها إلى آلاف الملايين من السنين، لتصبح بذلك سجلًا طبيعيًا زاخرًا بالأسرار.