شيخ الأزهر يشيد بجهود المملكة في توفير كل الرعاية لحجاج بيت الله

وأعرب الطيب عن شكره للمملكة العربية السعودية؛ قيادة وحكومة وشعباً، على ما بذلته من جهود كبيرة في استضافة مليون حاج هذا العام في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة، مؤكداً أن حج هذا العام شهد نجاحاً كبيراً في ظل ظروف استثنائية جراء استمرار مخاطر جائحة كورونا.