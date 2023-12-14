خالد بن سعود يشكر القيادة على تعيينه نائباً لأمير تبوك

رفع الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه نائباً لأمير منطقة تبوك.
وعبّر الأمير خالد عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، سائلاً الله العلي القدير أن يوفقه لكل ما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن، وتسخير الإمكانيات والقدرات لخدمة أهالي المنطقة كافة، تحت توجيهات الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.