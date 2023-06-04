دوغلاس: حصلنا على الرمز العالمي.. وطيران الرياض يوفر 200 ألف فرصة عمل

أكّد توني دوغلاس الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الرياض" أن حضور الاجتماع العام السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) شكّل فرصة لفريق طيران الرياض للاجتماع مع جهات أخرى والخبراء في قطاع السفر والطيران.
وكشف دوغلاس عن حصول طيران الرياض على الرمز RX وهو الرمز الخاص بالشركة ووعى ما يمثل خطوة جديدة لطيران الرياض في مسيرتها لتصبح شركة طيران عالمية المستوى.
وبذلكً تنضم شركة طيران الرياض لشركات الطيران الرائدة عالمياً وتزامن الإعلان مع الاجتماع العام السنوي التاسع والسبعين لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) والقمة العالمية للنقل الجوي في إسطنبول، وتعد مشاركة طيران الرياض في الاجتماع أول ظهور للشركة على الصعيد الدولي منذ تأسيسها في شهر مارس الماضي.
وتتخذ شركة طيران الرياض من العاصمة الرياض مقراً لها بهدف تسيير رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، إضافة إلى سعيها إلى تقديم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة والرقمية، ممزوجة بطابع الضيافة السعودي الأصيل، والتي ستبدأ بتشغيل وتنفيذ عملياتها مطلع عام 2025.
ويأتي تأسيس الشركة لدعم كل من الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران والإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تطمح لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بالاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة لربط القارات الثلاث آسيا وإفريقيا وأوروبا، ودفع عجلة النمو وتنويع اقتصاد المملكة واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
وحقق طيران الرياض منذ التأسيس في مارس 2023 عديداً من الإنجازات، منها: أول طلب لأسطول الطائرات المكوّن من 72 طائرة بوينج دريملاينر من طراز 787-9، واستقطاب أكثر من 300 ألف طلب عمل من 182 دولة حول العالم، والآن حصولها على رمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي RX.