دوغلاس: حصلنا على الرمز العالمي.. وطيران الرياض يوفر 200 ألف فرصة عمل

وحقق طيران الرياض منذ التأسيس في مارس 2023 عديداً من الإنجازات، منها: أول طلب لأسطول الطائرات المكوّن من 72 طائرة بوينج دريملاينر من طراز 787-9، واستقطاب أكثر من 300 ألف طلب عمل من 182 دولة حول العالم، والآن حصولها على رمز الاتحاد الدولي للنقل الجوي RX.