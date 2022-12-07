البريد السعودي يقدم خدماته لرواد معرض جدة الدولي للكتاب 2022

ويعتبر معرض جدة نافذة ثقافية تجمع صنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القرّاء والمهتمين، بالإضافة إلى البرامج الثقافية المصاحبة، من محاضرات، وورش عمل ثقافية، وندوات يشارك فيها نخبة من الخبراء في هذا المجال، إلى جانب الأمسيات الشعرية، والعروض المسرحية، وأركان تعليمية تدريبية للأطفال.