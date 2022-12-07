البريد السعودي يقدم خدماته لرواد معرض جدة الدولي للكتاب 2022

يشارك البريد السعودي- سبل في معرض جدة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، والمقرر انعقاده في جدة خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر 2022م، بمشاركة واسعة من دور النشر وبما يتجاوز 600 دار، حيث تقدم "سبل" خدمات التغليف والشحن المخصصة لنقل الكتب طيلة أيام المهرجان؛ بهدف دعم وصولها لأكبر شريحة ممكنة من المهتمين، لجميع مناطق المملكة.
ويعتبر معرض جدة نافذة ثقافية تجمع صنّاع الأدب والنشر والترجمة من المؤسسات والشركات المحلية والدولية مع القرّاء والمهتمين، بالإضافة إلى البرامج الثقافية المصاحبة، من محاضرات، وورش عمل ثقافية، وندوات يشارك فيها نخبة من الخبراء في هذا المجال، إلى جانب الأمسيات الشعرية، والعروض المسرحية، وأركان تعليمية تدريبية للأطفال.
كما سيتم تنظيم مؤتمرين بالتزامن مع فعاليات المعرض، يتناول أولهما مجال النشر الرقمي، فيما سيتطرق الثاني إلى مجال الخيال العلمي، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين في هذين المجالين، ليكون المعرض تجربة ثقافية متكاملة لمختلف أطياف المجتمع.
وتأتي مشاركة البريد السعودي - سبل لدعم العلامة التجارية، وفرصة للوصول للعملاء المحتملين، من خلال تقديم خدمات متنوعة لزوار المعرض من أهمها خدمات التغليف والشحن بجودة عالية لإصدارات دور النشر المشاركة في المعرض، لجميع مناطق المملكة، انطلاقاً من كونه جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية واللوجستية، والخيار الإستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغل وطني يمتاز بإمكانيات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.