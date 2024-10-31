"ابن سلمة": التصنيع النظيف خيار استراتيجي للتنمية الصناعية المستدامة

وأضاف أن التوافق في السياسات الصناعية الدولية، عاملٌ مهم لتعزيز نمو واستدامة القطاع عالميًّا، منوهًا بأهمية إقناع الشركات أن التصنيع النظيف ليس مجرد خيار بيئي بل استراتيجية طويلة الأجل لتحقيق الأرباح؛ مشيرًا إلى أهمية تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي في تعزيز سلاسل الإمداد المستدامة المهمة في التصنيع النظيف؛ مؤكدًا أن تلك التقنيات تسهم في تحسين الشفافية والفعالية في عمليات تتبع الأثر البيئي، منوهًا بالتكامل الفعال بين الاستراتيجية الوطنية الصناعية، ومبادرات البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة، بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.