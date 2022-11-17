"البرلمانية السعودية البيروفية بالشورى" تبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البيروفية في مجلس الشورى اجتماعًا اليوم، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، مع سفير جمهورية البيرو لدى المملكة كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز، وذلك بمقر المجلس بالرياض.
وأكّد الدكتور النحاس في بداية الاجتماع أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البيرو في مختلف المجالات.
من جانبه، تطلع سفير جمهورية البيرو لدى المملكة إلى تعزيز وتطوير سبل التعاون والتكامل بين البلدين في شتى المجالات المختلفة.
وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية استعراض عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية؛ للمساهمة في تعزيز الجوانب المشتركة وأوجه التعاون الثنائية.
كما بحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان في جمهورية البيرو، وتفعيل دور عمل لجنة الصداقة البرلمانية في البلدين بما يسهم في دعم التعاون والتنسيق المشترك بينهما.