"البرلمانية السعودية البيروفية بالشورى" تبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية البيروفية في مجلس الشورى اجتماعًا اليوم، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، مع سفير جمهورية البيرو لدى المملكة كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز، وذلك بمقر المجلس بالرياض.