موظّفو شركة ذيب لتأجير السيارات يسهمون في إفطار الصائمين عند الإشارات المرورية

ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية، شارك موظفو شركة ذيب لتأجير السيارات في توزيع وجبات إفطار الصائمين عند الإشارات المرورية، ضمن حملة توزيع مليون وجبة التي رعتها الشركة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، وضمن مبادرات برنامج ذيب الخير.
ويهدف البرنامج لتوزيع "مليون وجبة" في الشوارع والطرقات الرئيسية، وعند الإشارات المرورية؛ إسهامًا منها في توفير الوجبات لقائدي السيارات، ونشرًا لثقافة التكافل المجتمعي الذي أمر به ديننا الحنيف وأصبح سمةً للمجتمع، وخدمة لأهداف رؤية ٢٠٣٠ التي تؤكد على الشركات تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية.
وتمّ التوزيع في كل من: الرياض، وجدة، والدمام، بهدف توسيع دائرة الفائدة من الحملة.
وتأتي رعاية ذيب لهذه المبادرة من منطلق ريادتهم في المسؤولية الاجتماعية، والإسهام في تنمية المجتمع بما يلبّي احتياجاته ومتطلّباته تحت منصّة برنامج ذيب الخير.