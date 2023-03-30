موظّفو شركة ذيب لتأجير السيارات يسهمون في إفطار الصائمين عند الإشارات المرورية

ويهدف البرنامج لتوزيع "مليون وجبة" في الشوارع والطرقات الرئيسية، وعند الإشارات المرورية؛ إسهامًا منها في توفير الوجبات لقائدي السيارات، ونشرًا لثقافة التكافل المجتمعي الذي أمر به ديننا الحنيف وأصبح سمةً للمجتمع، وخدمة لأهداف رؤية ٢٠٣٠ التي تؤكد على الشركات تفعيل مسؤوليتها الاجتماعية.