بناءً على توجيه خادم الحرمين.. ولي العهد يقدم واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت

وقد رافق سمو ولي العهد كل من : صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية ، ومعالي سكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد ، ومعالي مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ بدر العساكر ، ومعالي نائب رئيس المراسم الملكية الأستاذ راكان الطبيشي.