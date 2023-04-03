حالة ماطرة جديدة مُرتقبة على المملكة تبدأ بوادرها من جنوب غرب المملكة الأربعاء

ويُشير آخر القراءات الجوية إلى أنه يُتوقع أن تستقبل المملكة نهاية الأسبوع الحالي حالة ماطرة جديدة، تبدأ تأثيراتها يوم الأربعاء 5-4-2023 من مُرتفعات وشرق مُرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، وتترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحياناً ونشاط في الرياح السطحية، ولا يُستبعد أن يمتد بعض السُحب المُتفرقة لأجزاءٍ محدودة من الوسطى.