حالة ماطرة جديدة مُرتقبة على المملكة تبدأ بوادرها من جنوب غرب المملكة الأربعاء

يُشير آخر خرائط التنبؤات الجوية في مركز طقس العرب، إلى توقعات بتأثر المملكة السعودية اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع بحالة جوية جديدة تجلب الأمطار لمناطق عِدّة من المملكة.
وتُشير الخرائط ذاتها إلى أن بوادر هذه الحالة يُتوقع أن تبدأ من المُرتفعات الجنوبية الغربية يوم الأربعاء المقبل، بمشيئة الله.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يكون الطقس مُستقراً في أغلب مناطق المملكة خلال الأيام القليلة المقبلة عدا أجزاءٍ محدودة إجمالاً من جنوب المنطقة الشرقية، إضافة إلى أجزاءٍ مُتفرقة من مُرتفعات جازان وعسير والباحة التي قد تشهد زخات مُتفرقة من الأمطار تُصحب بحدوث الرعد أحياناً.
ويُشير آخر القراءات الجوية إلى أنه يُتوقع أن تستقبل المملكة نهاية الأسبوع الحالي حالة ماطرة جديدة، تبدأ تأثيراتها يوم الأربعاء 5-4-2023 من مُرتفعات وشرق مُرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة، وتترافق بهطول أمطار مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية أحياناً ونشاط في الرياح السطحية، ولا يُستبعد أن يمتد بعض السُحب المُتفرقة لأجزاءٍ محدودة من الوسطى.