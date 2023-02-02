فيصل بن فرحان يلتقي رئيس مجلس النواب العراقي

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق محمد الحلبوسي، في مقر البرلمان في العاصمة العراقية بغداد.
وتضمن اللقاء استعراض العلاقات الأخوية السعودية العراقية في العديد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز أوجه التعاون البرلماني وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
حضر اللقاء من الجانب العراقي رئيس كتلة تحالف السيادة في البرلمان العراقي نائب رئيس البرلمان العربي الشيخ شعلان الكريم، ومن الجانب السعودي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.