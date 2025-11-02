"الجميح وشل" تطلق زيوتًا مخصّصة لمحركات "جيلي" في السعودية

أعلنت شركة الجميح وشل لزيوت التشحيم عن الإطلاق الرسمي لمجموعة جديدة من زيوت المحركات المصمّمة خصيصًا لسيارات جيلي في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منتجيها الجديدين: “شل هيلكس جيلي ألترا SP 0W-20” و*“شل هيلكس جيلي ألترا SP 5W-40”*، والمتوفّرين حاليًا في جميع أنحاء المملكة.
وتهدف هذه الخطوة إلى توفير حلول تشحيم مبتكرة تلائم محركات سيارات جيلي وتضمن أداءً عاليًا وحماية طويلة الأمد، بما يعكس التزام شركة الجميح وشل بتعزيز معايير الابتكار وتطوير منتجات مخصصة للسوق السعودي.
وأكدت الشركة أن إطلاق هذه المجموعة الجديدة يعزّز حضور علامتي شل وجيلي في سوق زيوت التشحيم، خاصة في مجال خدمات ما بعد البيع الذي يشهد نموًا متسارعًا في المملكة.
من جانبه، أعرب ساهر هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل لزيوت التشحيم، عن فخره بهذا التعاون، قائلًا:
“نفخر بتقديم هذه الزيوت المصمّمة خصيصًا لمالكي سيارات جيلي في المملكة العربية السعودية. وتمثل هذه الشراكة بين زيوت شل وجيلي قوة العلامتين التجاريتين، وتؤكد التزام زيوت شل بضمان أداء فائق للمحركات وحمايتها على المدى الطويل حتى في أصعب ظروف القيادة.”