"الجميح وشل" تطلق زيوتًا مخصّصة لمحركات "جيلي" في السعودية

من جانبه، أعرب ساهر هاشم، الرئيس التنفيذي لشركة الجميح وشل لزيوت التشحيم، عن فخره بهذا التعاون، قائلًا:

“نفخر بتقديم هذه الزيوت المصمّمة خصيصًا لمالكي سيارات جيلي في المملكة العربية السعودية. وتمثل هذه الشراكة بين زيوت شل وجيلي قوة العلامتين التجاريتين، وتؤكد التزام زيوت شل بضمان أداء فائق للمحركات وحمايتها على المدى الطويل حتى في أصعب ظروف القيادة.”