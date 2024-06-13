"الشؤون الإسلامية" تنهي جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جاهزية مسجد الخيف بمشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث أنهت الوزارة كافة الاستعدادات اللازمة عبر شركات الصيانة والتشغيل والنظافة التي أتمت العمل على تجهيزه بكافة ما يحتاجه من متطلبات، وشملت التجهيزات الانتهاء من أعمال الفرش والنظافة والتعقيم وصيانة التكييف والإنارة ودورات المياه، وتهيئة كونترات وكبائن التوعية الإسلامية، وتفعيل الشاشات الإلكترونية، وكاميرات المراقبة، وتكليف شركات الصيانة بالعمل على مدار الساعة للنظافة والصيانة، والمشرفين الميدانين على مراقبة أعمال الصيانة ورفع التقارير بشكل فوري.