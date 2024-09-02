تقرير: ارتفاع استخدام الإنترنت بالمملكة يعزز نمو سوق التلفزيون والفيديو لـ1.13 مليار دولار في 2027

كشف تقرير المحتوى الرقمي للأطفال والشباب في عصر شبكات التواصل الاجتماعي الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2023، عن زيادة ملحوظة في نسبة الأفراد في المملكة الذين يستخدمون الإنترنت؛ حيث بلغت النسبة 94.3% من السكان الذين تزيد أعمارهم على 15 عامًا؛ مما يعكس زيادة بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق.