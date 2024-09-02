تقرير: ارتفاع استخدام الإنترنت بالمملكة يعزز نمو سوق التلفزيون والفيديو لـ1.13 مليار دولار في 2027

كشف تقرير المحتوى الرقمي للأطفال والشباب في عصر شبكات التواصل الاجتماعي الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2023، عن زيادة ملحوظة في نسبة الأفراد في المملكة الذين يستخدمون الإنترنت؛ حيث بلغت النسبة 94.3% من السكان الذين تزيد أعمارهم على 15 عامًا؛ مما يعكس زيادة بنسبة 1.4% مقارنة بالعام السابق.
هذه الزيادة تعكس تعزيز استخدام الإنترنت كوسيلة رئيسية للتواصل والوصول إلى المحتوى الرقمي.
ولفت التقرير إلى أنه في عام 2023، حافظ تطبيق "واتساب" على موقعه كأكثر منصات التواصل الاجتماعي استخدامًا في المملكة؛ حيث يستخدمه يوميًّا 22.3 مليون مستخدم.
وتشير البيانات إلى أن 79.3% من سكان المملكة يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، ويقضون في المتوسط 3 ساعات ودقيقة واحدة يوميًّا على هذه المنصات.
وتبلغ نِسَب استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي كالتالي:
1- واتساب: 87.4%
2- إنستغرام: 78.1%
3- سناب شات: 68.8%
4- تيك توك: 63.6%
5- فيسبوك: 63.4%
6- تليجرام: 59.5%
7- ماسنجر فيسبوك: 43.3%
8- بينتريست: 26.4%
9- لينكد إن: 24.5%
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تصل إيرادات سوق التلفزيون والفيديو في المملكة إلى 0.96 مليار دولار أمريكي في عام 2023، مع معدل نمو سنوي قدره حوالى 4% حتى عام 2027؛ مما ينتج عنه حجـم سـوق متوقـع قـدره 1.13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027؛ مما يعكس زيادة في الطلب على خدمات بث الفيديو والأفلام عبر الإنترنت.
ويرجّح أن يصل عدد المستخدمين إلى 25.1 مليون مستخدم بحلول عام 2027؛ فيما بلغ متوسط الإيرادات لكل مستخدم في خدمات بث الفيديو حوالى 28.13 دولارًا أمريكيًّا في عام 2023.
وبلغت نسب مشاهدة منصات الفيديو:
1- نتفليكس: 80.5%
2- آبل تي في: 8.5%
في عام 2022، حققت مقاطع الفيديو الدينية في المملكة أعلى نسبة مشاهدة بنسبة 80.3%؛ بينما كانت مقاطع الفيديو حول الهوايات أو الموضوعات الشخصية الأقل مشاهدة؛ حيث شكّلت حوالى 43% من العينة الإجمالية.
وأصبحت المنصات الرقمية وسيلة جديدة لتوليد الإيرادات؛ حيث أتاح المحتوى الرقمي للشركات والأفراد إمكانية إنشاء وتوزيع محتوى مثل الكتب الإلكترونية والموسيقى والأفلام والدورات التعليمية عبر الإنترنت.
وأشارت التوقعات إلى أن إيرادات سوق صناعة المحتوى الرقمي عالميًّا بلغت 627.60 مليار دولار أمريكي في عام 2023؛ مما خلق فرصًا جديدة للعمل وريادة الأعمال.
وتساهم صناعة المحتوى الرقمي في خلق فرص عمل جديدة؛ حيث يتمكن صانعو المحتوى مثل الكتّاب والموسيقيين وصناع الأفلام من الوصول إلى جمهور عالمي بشكل أسرع.. في الوقت نفسه، أدى نمو المنصات الرقمية إلى زيادة الطلب على المحترفين في مجالات التسويق وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية وتحليل البيانات.
ويستمر سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة في النمو والتطور، مع زيادة ملحوظة في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ومع تحول الاستهلاك نحو المحتوى الرقمي، تتوفر فرص جديدة في صناعة المحتوى الرقمي.