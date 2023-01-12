أفضل الاسطبلات في المملكة تتنافس في الأمسية الأولى من مهرجان كؤوس الملوك والأمراء

تنطلق الأمسية الأولى للنسخة الثامنة من مهرجان كؤوس الملوك والأمراء، عصر غد الجمعة، بمجموع جوائز يبلغ 5.9 ملايين ريال، في واحدة من أهم الفعاليات المحلية المقررة ضمن موسم سباقات الرياض منذ عام 2016، والتي ينظمها نادي سباقات الخيل؛ تقديرًا ووفاءً لمسيرة الملوك والأمراء الراحلين.
وأعلن النادي عن قائمة المشاركين النهائية للأمسية الأولى من المهرجان مساء أمس الثلاثاء، والتي تضم كؤوس ولاة العهد (الأمير سلطان بن عبدالعزيز والأمير نايف بن عبدالعزيز)، بالإضافة إلى الأمير بدر بن عبدالعزيز، المصنفة فئةً ثانيةً محليًّا.. ويختتم الحفل الـ83 بشوط كأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز المصنف فئةً أولى محليًّا.
وتلتقي خيل الشوط التاسع من مختلف الدرجات على مسافة 1600 متر، طامحة في "كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز"، وقيمة جائزته 700 ألف ريال، ويتصدر الحصان "الكتابليتي" قائمة الترشيحات في هذا الشوط، تحت قيادة الخيال "كاميلو أوسبينا"، ومعه "المثنى"، وهو من الخيل المتمرسة في الميدان، وعلى صهوته الخيال "أيدي كاسترو"، والحصان "صنست آند فين" مع الخيال محمد الحبيب، ثم الحصان "معنوي".
ويحل "كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز" في الشوط العاشر، والمخصص للأفراس المحلية، على مسافة 1800م، وقيمة الجائزة 700 ألف ريال، والذي توجهت ترشيحات الفوز به إلى الفرس "بطولات" ذات الانتصارات الستة، ويقودها الخيال "خافير كاستلانو"، وتليها "قربة"، الفرس التي لم تخسر خلال هذا الموسم، والمرشحة البارزة لهذا الشوط، ثم "روقا" التي تشكل خطورة كبيرة على الجياد المرشحة، وهي أخت شقيقة للفرس "دريم"، المشاركة في السباق ذاته، والتي تملك حظوظًا كبيرة في تحقيق الانتصار، ثم "نجابة العز" مع الخيال المخضرم "لويس موراليس"، وهي حاملة اللقب للموسم الماضي ضمن انتصاراتها الستة، ولذلك ستدافع بقوة عن الكأس.
وتتقدم الأفراس المخضرمة للشوط الحادي عشر، لتتسابق على "كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز"، في منافسة حامية على مسافة الـ2000 متر، وقيمة الجائزة 700 ألف ريال. وتتصدر المشهد حاملة اللقب في الموسم المنصرم "أفالينا"، يقودها "جيم كراولي"، وتُعد من الأفراس المتمرسة في الميدان، ولديها 8 انتصارات من 15 مشاركة، أبرزها هذه الكأس. تُقاسمها الحظوظ في الترشيحات "لاقرثا رايم" مع الخيال عبدالله العوفي، وهي صاحبة التصنيف الأعلى بين المشاركات بواقع 106، ولها الحظوة في الفوز. ولدينا الفرس "أسراج" مع الخيال "ريكاردو فريرا"، وأخيرًا الفرس "مصيحة" مع الخيال عادل الفريدي. وتشارك في الشوط بطلة سابقة للكأس هي "لاكاسا تاريفا"، التي تترقبها الجماهير لمعرفة ماذا ستصنع.
وتختتم الأمسية بـ"كأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز" في الشوط الثاني عشر، المخصص لخيل ثلاث سنوات، والمعدة لكبرى جوائز الميدان السعودي المحلية "كأس المؤسس" في النصف الأول من مارس المقبل، وتبلغ قيمة جائزة الكأس 800 ألف ريال، على مسافة 1600 متر، ويُعد المهر "حربي" أبرز الجياد المرشحة في الشوط؛ لكونه صاحب انتصارات مميزة في مشاركاته السابقة للمسافة ذاتها، ويقوده عادل الفريدي، ثم المهر "الله معي" المحقق لانتصارين في مشاركتين، بينهما كأس وزارة التعليم العالي، وهو من أبرز الجياد المرشحة؛ بينما يأتي الغني عن التعريف "لله دره" كثاني المرشحين للفوز، وثالثهم المهر "يصالح" الذي لم يذق طعم الخسارة قط.
وتُقام الأمسية الثانية والختامية لـ"مهرجان كؤوس الملوك" يوم السبت المقبل، متضمنةً خمسة أشواط رئيسية، منها أربعة تحمل أسماء الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد بن عبدالعزيز، بجوائز قيمتها 800 ألف ريال لكل شوط، بالإضافة لشوط "سيف الإمام فيصل بن تركي" وجائزته الكبرى 900 ألف ريال.