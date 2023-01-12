أفضل الاسطبلات في المملكة تتنافس في الأمسية الأولى من مهرجان كؤوس الملوك والأمراء

ويحل "كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز" في الشوط العاشر، والمخصص للأفراس المحلية، على مسافة 1800م، وقيمة الجائزة 700 ألف ريال، والذي توجهت ترشيحات الفوز به إلى الفرس "بطولات" ذات الانتصارات الستة، ويقودها الخيال "خافير كاستلانو"، وتليها "قربة"، الفرس التي لم تخسر خلال هذا الموسم، والمرشحة البارزة لهذا الشوط، ثم "روقا" التي تشكل خطورة كبيرة على الجياد المرشحة، وهي أخت شقيقة للفرس "دريم"، المشاركة في السباق ذاته، والتي تملك حظوظًا كبيرة في تحقيق الانتصار، ثم "نجابة العز" مع الخيال المخضرم "لويس موراليس"، وهي حاملة اللقب للموسم الماضي ضمن انتصاراتها الستة، ولذلك ستدافع بقوة عن الكأس.