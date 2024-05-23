شركة المشروبات النقية للصناعة تُطلق تقنية المانية هي الاولي في العالم لمعالجة المياه بالتعاون مع شركة "كرونز إيه جي"

وفي هذا السياق، أشاد السيد سعد بن عجلان العجلان، المدير العام لشركة المشروبات النقية للصناعة، بالتعاون الناجح مع شركة كرونز إيه جي، مؤكدًا على التزام الشركة بتحقيق الريادة في مجال توفير المياه النقية والصحية للمستهلكين.