"نفع الخيرية": تسليم 974 عائلة وحداتهم بالتعاون مع "الإسكان التنموي"

أنهت جمعية نفع الخيرية خلال شهر رمضان الحالي معاينة 177 وحدة سكنية، تمهيداً لتسليمها للعائلات المستفيدة من خدمات الجمعية وذلك ضمن اتفاقية الجمعية مع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في برنامج الإسكان التنموي الذي يعتبر إحدى مبادرات الوزارة لمستحقي الدعم الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.
ونوّه رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور خالد زين عبدالله باجمال بدعم القيادة لهذا البرنامج ودعم وتمكين الإسكان التنموي للجمعيات الخيرية من خلال توفير الوحدات السكنية المطلوبة بحيث تقوم الجمعيات من جانبها بتسليم وإدارة وتشغيل المساكن للأسر المستحقة.
من جهته، كشف المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن بن سعد الجهني أن معاينة الوحدات السكنية يتم بعد ترشيحها وفق اشتراطات محددة ومن ثم الرفع للوزارة لاستكمال إجراءات عقود التملك عن طريق صندوق التنمية العقارية حتى مرحلة تسليم المفاتيح للمستفيدين.
وبهذا يكون إجمالي مَن تم تسكينهم حتى اليوم 974 أسرة، منهم 793 أسرة من ساكني الاحياء العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الوحدات السكنية تمثل 69 مبنى بمنطقة مكة المكرمة منها 61 مبنى بجدة، و 3 مبانٍ بمخطط ولي العهد بالعاصمة المقدسة، و5 مبانٍ في رنية.
وأكد "الجهني" أن "نفع" تواصل نجاحها بتأمين حاجة الأسر من هذه الوحدات السكنية، منوهاً بمواصلة الجهود المستقبلية مع الإسكان لتفعيل المبادرة بشكل أوسع لتلبي احتياج الأسر من المساكن حسب أعداد أفرادها.
يُذكر أن جمعية نفع الخيرية وقّعت ضمن خططها الاستراتيجية ومواكبتها للرؤية 2030 اتفاقية مع وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان ممثلة ببرنامج الإسكان التنموي؛ بهدف تكامل العمل مع الجمعية وسعياً إلى تنويع خدماتها في جميع مجالات العمل الخيري.