"نفع الخيرية": تسليم 974 عائلة وحداتهم بالتعاون مع "الإسكان التنموي"

وبهذا يكون إجمالي مَن تم تسكينهم حتى اليوم 974 أسرة، منهم 793 أسرة من ساكني الاحياء العشوائية، مشيراً إلى أن هذه الوحدات السكنية تمثل 69 مبنى بمنطقة مكة المكرمة منها 61 مبنى بجدة، و 3 مبانٍ بمخطط ولي العهد بالعاصمة المقدسة، و5 مبانٍ في رنية.