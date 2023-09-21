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وزير الشؤون الإسلامية: لقاء ولي العهد يؤكد رؤى وطموح وجهود القيادة المباركة

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ
وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، يؤكد للعالم رؤى وطموح وجهود القيادة المباركة في نمو المملكة والمنطقة في ظلّ رؤيتها العالمية 2030 لمستقبل أكثر إشراقاً من أجل خدمة البشرية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" تعليقاً على المقابلة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سمو ولي العهد، ويزيده توفيقًا ورفعة، وأن يديم عز المملكة وتقدمها ورخاءها وأمنها واستقرارها.

عبداللطيف آل الشيخ
الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد على قناة فوكس نيوز

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