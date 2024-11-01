لوحة جمالية لوادي "السحيمي" بالأرطاوية.. تعرَّف على أوديتها وفياضها وأهم نباتاتها

ومن أشهر رياضها وفياضها الجميلة: روضة زبدة، وروضة أم طليحة، وروضة الزلعاء، وروضة طراق الخيل، وروضة أم عشر، وروضة أم الحمير، وروضة المجمع، وروضة أم الذيابة، وروضة الخبرا، وروضة الخوير، وروضة الفغم، وروضة مشفلح، وروضة ابن شوكان، وفياض طيارات، وروضة أم حجول، وفياض غيان، وروضة أم شبرم، وروضة أم عواقيل، وروضة الأمغر، وروضة أم الصعانين، وروضة أم سدر، وروضة رميثان، وروضة صنعاء، وفياض الحنبلي، وسميت باسم الإمام أحمد بن حنبل؛ إذ سكن فيها، وحفر الآبار، وزرع فيها، ولا تزال آثاره باقية حتى الآن .