برئاسة المملكة.. مجموعة "المانحين" تعقد اجتماعها الأول في جنيف

وتناول المشاركون بالاجتماع موضوع "وصول المساعدات الإنسانية" والذي يعد من أهم المواضيع لدى الدول الأعضاء، كونها أحد المهام الرئيسة المناطة بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، كما جرى بحث مساهمات المانحين لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية للعام المالي 2023م، إضافة إلى فجوة التمويل في المكتب للعام المالي 2022م المقدرة بمبلغ 37 مليون دولار، وكذلك التطرق لميزانية المكتب للعام المالي 2023م، المقدرة بزيادة على الميزانية المعتمدة للعام 2022م بنسبة (2 - 3%)، أو ما يعادل قرابة 13 مليون دولار.