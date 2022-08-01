"الماضي" يدشن انطلاق مهرجان وسوق "صقعي الخرج" لعام 1444هـ

ويضم أيضًا سوق الدلالين "حراج التمور"، الذي ينطلق من بعد صلاة الفجر مباشرةً بتنظيم احترافي ومعد من اللجنة في الدخول والخروج والبيع والشراء، كما يحتوي المهرجان على مشاركة من "الكافيهات" بجلسات معدة ومجهزة بموقع المهرجان، حيث تم تجهيز الرذاذ ليخفف حرارة الأجواء ويلطفها.