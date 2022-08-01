"الماضي" يدشن انطلاق مهرجان وسوق "صقعي الخرج" لعام 1444هـ

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، مساء اليوم الاثنين، مهرجان وسوق التمور تحت شعار "صقعي الخرج" لعام ١٤٤٤هـ، وذلك بساحة احتفالات الخرج غرب المحافظة، بتنظيم من قِبل لجنة التنمية السياحية بالخرج، وبالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية الخرج وغرفة الخرج.
ويضم المهرجان- الذي سيستمر لمدة شهرين- خيمة مجهزة بالتكييف للمشاركين من الشركات والمؤسسات والمصانع التي تهتم وتختص بالتمور لعرض المنتجات والمواد التحويلية من التمور، إلى جانب مشاركة كل الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ويضم أيضًا سوق الدلالين "حراج التمور"، الذي ينطلق من بعد صلاة الفجر مباشرةً بتنظيم احترافي ومعد من اللجنة في الدخول والخروج والبيع والشراء، كما يحتوي المهرجان على مشاركة من "الكافيهات" بجلسات معدة ومجهزة بموقع المهرجان، حيث تم تجهيز الرذاذ ليخفف حرارة الأجواء ويلطفها.
يُذكر أن محافظة الخرج تعد من أشهر مناطق المملكة الزراعية حيث تضم أكثر من 1427 مزرعة تنتج نحو 72 مليون طن من التمور التي من أشهرها تمور الصقعي.