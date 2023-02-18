مركز جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعُليا يُعيد قدرة خمسينية على المشي مجدّداً

ذكر ذلك الدكتور عبدالله محمد النبهان؛ استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، الحاصل على الزمالة الألمانية رئيس الفريق الطبي الجراحي، والذي أضاف أن المريضة حاولت العلاج في أكثر من جهة طبية، لكن دون جدوى أو الوصول إلى التشخيص السليم للوضع الصحي، نتيجة تقارب وتشابه أعراض هذا الورم مع كثيرٍ من الأمراض الأخرى، مثل السكري والعلل العصبية، ما تسبّب في زيادة المضاعفات لدى المريضة.