النيجيري "محمد".. أول مواليد حج هذا العام في مكة المكرمة

أنجبت حاجّة نيجيرية تبلغ من العمر 30 عاماً بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، طفلاً أطلقت عليه "محمد"، ويعد أول مواليد الحج لهذا العام 1445 هـ.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أنه تم استقبال المريضة في طوارئ المستشفى، وهي حامل في الأسبوع 31، حيث كانت تعاني آلام الولادة، وتم مباشرة الحالة على الفور من قبل أطباء الطوارئ، ونقلها إلى قسم الولادة، وعلى إثرها تمت بحمد الله الولادة الطبيعية، وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد، والرضيع يتلقى العناية الفائقة كونه طفلًا خديجًا بسبب ولادة مبكرة.
وبيّن أن مستشفى الولادة والأطفال يعمل بكامل طاقته لتقديم أرقى الخدمات لحجاج البيت الحرام للتعامل مع الحالات الطارئة، وتحقيق خدمات صحية وطبية متميزة على مقاييس عالمية في مجال النساء والتوليد والأطفال، ويستقبل سنويًّا في موسم الحج عددًا من حالات الولادة، التي يوليها ويقدم لها كل اهتمام ورعاية.
وأعربت الحاجّة النيجيرية عن بالغ شكرها وعظيم امتنانها للطاقم الطبي على الرعاية الفائقة لها ولطفلها.