ركاز وزايا تعززان التحول العمراني في المملكة من خلال مشروعات استراتيجية مبتكرة

يواصل القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية تحقيق قفزات نوعية تعكس النمو الاقتصادي المتسارع والرؤية الطموحة لبناء مدن عصرية تعتمد على الابتكار وجودة الحياة.
وفي صميم هذا التحول، برزت ركاز وزايا بخطوات رائدة، عبر إطلاق مشروعات استراتيجية وشراكات مبتكرة قدّمت تجارب سكنية وتجارية وفندقية متكاملة.
وقد جسّدت هذه المبادرات التزام الشركتين بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وترجمة رؤى التطوير بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الإطار، يؤكد السيد خالد بن حسن القحطاني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ركاز، أن ركاز وزايا تركزان على تطوير مشروعات استراتيجية تسهم في تلبية احتياجات السوق وتعزيز النمو في المملكة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار في التصميم والبناء، قائلاً: "نحن نحرص على تقديم بيئات عمرانية متكاملة تجمع بين السكن الراقي، الضيافة المتميزة، والمساحات التجارية والخدمات الحديثة، لتوفير تجربة متكاملة ترتقي بجودة حياة السكان وتلبي توقعات المستثمرين. كما نهدف من خلال مشروعاتنا إلى دعم التحول العمراني المستدام وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030."
وقد أعلنت ركاز عن عدة شراكات من خلال سيتي سكيب السعودية ، وكان منها تعاونها مع Logistiya و فرصة كابيتال لتعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة من خلال إطلاق صندوق عقاري لوجستي، حيث تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 97,000 متر مربع لتطوير مجمع مخازن من الفئة "A" بمساحة 67,000 متر مربع، المتوقع تشغيله في عام 2027. ويهدف المشروع إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد وتلبية الطلب المتزايد على المرافق الحديثة، إضافة إلى جذب المستثمرين الباحثين عن أصول طويلة الأجل مدرة للدخل.
و قد تعاونت ركاز مع شركة PLP Architecture لتطوير برج يجمع بين الابتكار والفخامة المعمارية، ويضم فندقاً راقياً يضم 150 غرفة، بالإضافة إلى 80 وحدة سكنية فندقية ذات علامة BRANDED مميزة، ليقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين رفاهية الضيافة وراحة السكن الراقي. ويعكس المشروع رؤية ركاز في تقديم مشروعات تجمع بين أعلى معايير الجودة والتصاميم المعمارية المبتكرة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أطلقت زايا مشروع أبفيدا الذي يضم 12 مبنى تشمل 234 شقة عصرية و26 بنتهاوس، إضافة إلى فندق بوتيك يضم 105 غرفة فندقية و10 وحدات تجارية، مع 373 موقف سيارة. وقدّم المشروع تجربة عمرانية معاصرة بطابع عالمي وهوية محلية، وعكس التزام زايا بتطوير بيئات سكنية وتجارية متكاملة. كما وقعت زايا شراكة مع Beijing Properties لتطوير المشروعات وفق أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على الابتكار وخلق بيئات عمل وتجارب عمرانية حديثة تتماشى مع النمو المتسارع للمدن السعودية.
ويختم السيد خالد بن حسن القحطاني قائلاً: "مثلت هذه المشروعات خطوة نوعية عززت منظومة التطوير العقاري في المملكة، وساهمت في دعم التوجهات الوطنية نحو اقتصاد مزدهر وبيئة عمرانية عالمية المستوى. وقد حظيت مشروعات ركاز خلال فعاليات سيتي سكيب السعودية 2025 باهتمام وإعجاب الزوار، مما يعكس مكانة ركاز كرائد في تقديم مشروعات تجمع بين الابتكار والجودة وتجارب عمرانية استثنائية."