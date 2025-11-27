ركاز وزايا تعززان التحول العمراني في المملكة من خلال مشروعات استراتيجية مبتكرة

و قد تعاونت ركاز مع شركة PLP Architecture لتطوير برج يجمع بين الابتكار والفخامة المعمارية، ويضم فندقاً راقياً يضم 150 غرفة، بالإضافة إلى 80 وحدة سكنية فندقية ذات علامة BRANDED مميزة، ليقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين رفاهية الضيافة وراحة السكن الراقي. ويعكس المشروع رؤية ركاز في تقديم مشروعات تجمع بين أعلى معايير الجودة والتصاميم المعمارية المبتكرة، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أطلقت زايا مشروع أبفيدا الذي يضم 12 مبنى تشمل 234 شقة عصرية و26 بنتهاوس، إضافة إلى فندق بوتيك يضم 105 غرفة فندقية و10 وحدات تجارية، مع 373 موقف سيارة. وقدّم المشروع تجربة عمرانية معاصرة بطابع عالمي وهوية محلية، وعكس التزام زايا بتطوير بيئات سكنية وتجارية متكاملة. كما وقعت زايا شراكة مع Beijing Properties لتطوير المشروعات وفق أعلى المعايير العالمية، مع التركيز على الابتكار وخلق بيئات عمل وتجارب عمرانية حديثة تتماشى مع النمو المتسارع للمدن السعودية.