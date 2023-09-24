يوم السياحة العالمي بالرياض.. 120 دولة تشارك في الفعاليات و500 من القادة والخبراء

وتتمحور جلسات الحوار حول عدد من الموضوعات المهمة ومنها: الإنسان وكوكب الأرض والازدهار، ودور القطاع في مد الجسور بين الثقافات، والحفاظ على البيئة، والاستثمار في الكوادر البشرية، والتحديات والحلول لتحقيق مستقبل مستدام، والابتكار وتعزيز ريادة الأعمال، والسفر السلس والشامل.