لا يوجد بأي مكان في العالم.. مشروع الهدي والأضاحي يذبح 5 رؤوس كل ثانية بموسم الحج

وقال "سجلنا أرقامًا جبّارة ومبهرة بذبح أكثر من 600 ألف رأس خلال 30 ساعة، ذبح وهذا لا يوجد في أي مكان في العالم ، وهذا ما يعادل ذبح 5 رؤوس في كل ثانية وأكثر من 15 ألف رأس في الساعة خلال موسم ⁧الحج⁩".