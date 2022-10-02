المطالبة بيوم آخر.. "بدر بن عبدالمحسن" يوقع دواوينه الخمسة بمعرض الرياض للكتاب

وقّع الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن دواوينه المطبوعة الخمسة التي تضم أبرز أعماله الشعرية، وذلك في جناح خاص ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي ينعقد في واجهة الرياض في الفترة ما بين 29 سبتمبر حتى 8 من أكتوبر المقبل.
والدواوين الخمسة هي: "هام السحب، شهد الحروف، ما ينقش العصفور فـي تمـرة العـذق، لوحـة ربمـا قصيـدة، رسالة مـن بـدوي"، صدرت بإشراف مؤسسـة بـدر بـن عبدالمحسن الحضارية، بمبادرة من وزارة الثقافة، ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، وتنفيذ شركة المحترف السعودي.
وطالب الكثير من مقتني دواوين "البدر" بأن يمنحهم الأمير بدر يومًا آخر للتوقيع؛ نظرًا للتزاحم الكبير واقتناء المزيد من النسخ.
وتعكف "المحترف السعودي" حاليًّا، بإشراف الهيئة، على ترجمة هذه الأعمال الشعرية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، مـن خـلال لجان متخصصـة؛ لنقـل تجربـة الأمير بدر بن عبدالمحسـن الشعرية إلى العالميـة.