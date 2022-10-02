المطالبة بيوم آخر.. "بدر بن عبدالمحسن" يوقع دواوينه الخمسة بمعرض الرياض للكتاب

وقّع الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن دواوينه المطبوعة الخمسة التي تضم أبرز أعماله الشعرية، وذلك في جناح خاص ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، الذي ينعقد في واجهة الرياض في الفترة ما بين 29 سبتمبر حتى 8 من أكتوبر المقبل.