بأيدٍ وطنية مبدعة.. "أمانة الرياض" تُوَاصل تنفيذ المبادرات التجميلية الجدارية بالطرق والأنفاق

وتَضمنت "جدارية النفق" رموزًا تُعَبّر عن الهوية الوطنية والتراث الأصيل، إلى جانب الهوية المحلية للعاصمة، وتُعَد خطوة "تجميل جداريات الأنفاق" متكاملة مع أعمال أمانة منطقة الرياض التي من شأنها الاحتفاء بمختلف الفنون الإبداعية للمدينة، بالإضافة إلى دورها في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة حياة السكان، وتعزيز تنافسية المدينة على المستوى العالمي.