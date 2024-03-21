بأيدٍ وطنية مبدعة.. "أمانة الرياض" تُوَاصل تنفيذ المبادرات التجميلية الجدارية بالطرق والأنفاق

نفّذت أمانة منطقة الرياض، أعمال تجميل جدارية في نفق تقاطع طريق العروبة مع طريق التخصصي، بأيدٍ سعودية مبدعة، ضمن جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري في المدينة.
وتَضمنت "جدارية النفق" رموزًا تُعَبّر عن الهوية الوطنية والتراث الأصيل، إلى جانب الهوية المحلية للعاصمة، وتُعَد خطوة "تجميل جداريات الأنفاق" متكاملة مع أعمال أمانة منطقة الرياض التي من شأنها الاحتفاء بمختلف الفنون الإبداعية للمدينة، بالإضافة إلى دورها في تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة حياة السكان، وتعزيز تنافسية المدينة على المستوى العالمي.
وتأتي مبادرة "رسم جداريات الأنفاق" ضمن مبادرات أمانة الرياض لتحسين المشهد الحضري في العاصمة، وتعزيز البُعد الجمالي للطرق والأنفاق، ومتزامنًا مع الاستعدادات النوعية لاستضافة الرياض للفعاليات والمناسبات والأحداث المحلية والدولية؛ لإبراز ما لدى العاصمة من إرث حضاري وعمق تاريخي وثقافي.
يُذكر أن الأمانة أسهمت في تمكين الرسامين المبدعين ودعمهم في إكمال الرسومات؛ إضفاءً للقيمة الجمالية للبيئة، وتماشيًا مع حرص الأمانة على الاستفادة من المبدعين من منطلق دعم الكفاءات الوطنية، في إطار جهود الأمانة في تعزيز دور السكان في تنمية المدينة وتطويرها، وخلق مدينة متفاعلة مع الموهوبين.