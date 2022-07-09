قصة طباخ سعودي يُحضِّر الطعام لحجاج الداخل.. ماذا قال لـ"سبق"؟

وأشار إلى أنه يعمل في مهنة الطبخ منذ 13 عامًا، وقد حظي هذا العام من خلال المطابخ المركزية التي تم إنشاؤها أول مرة هذا العام بالعمل فيها من داخل المشاعر المقدسة لتقديم ما لديه من مهارة في الطبخ مبتغيًا الأجر والثواب من رب العالمين.