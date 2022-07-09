قصة طباخ سعودي يُحضِّر الطعام لحجاج الداخل.. ماذا قال لـ"سبق"؟

التقت "سبق" الطباخ السعودي "عبدالسلام محمد خوتاني" من داخل أحد المطابخ المركزية بمشعر منى، التي تُقدِّم خدماتها لحجاج الداخل.
تفصيلاً، خلال جولة على المطابخ المركزية الجديدة بمشعر منى التقت "سبق" الطباخ السعودي "عبدالسلام محمد"، البالغ من العمر 50 عامًا، ويعمل في تحضير الطبخ لضيوف الرحمن من حجاج الداخل طيلة أيام الحج، مُعبِّرًا عن اعتزازه بخدمة الحجيج.
وأشار إلى أنه يعمل في مهنة الطبخ منذ 13 عامًا، وقد حظي هذا العام من خلال المطابخ المركزية التي تم إنشاؤها أول مرة هذا العام بالعمل فيها من داخل المشاعر المقدسة لتقديم ما لديه من مهارة في الطبخ مبتغيًا الأجر والثواب من رب العالمين.
وتعتبر المطابخ المركزية بمشعر منى نقلة نوعية في تقديم الوجبات لضيوف الرحمن، وتلبي رغباتهم في تنوُّع المأكولات بشتى أنواعها، وتم إنشاؤها أول مرة هذا الموسم من قِبل شركة كدانة (الذراع التنفيذية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة)، وعددها 44 مطبخًا.