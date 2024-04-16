المملكة تقدم مساعدات غذائية لجنوب السودان يستفيد منها 6265 فرداً

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي؛ لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة للسكان المحتاجين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار، الذي نظّمته فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس.
ووقّع الاتفاقية المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين.
تهدف الاتفاقية إلى الوقاية من سوء التغذية بين الأطفال دون سن الثانية والأمهات الحوامل، والمرضعات، من خلال تمكين الوصول إلى المساعدات الغذائية والصحية، يستفيد منها 6265 فرداً.
يأتي ذلك امتداداً للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفّذها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للوقوف مع المحتاجين والمتضررين ودعم الأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المتخصّصة.