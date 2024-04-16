المملكة تقدم مساعدات غذائية لجنوب السودان يستفيد منها 6265 فرداً

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، اتفاقية تعاون مشترك مع برنامج الغذاء العالمي؛ لتقديم المساعدات الغذائية الطارئة للسكان المحتاجين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في جنوب السودان، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار، الذي نظّمته فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس.