"مؤسسة الأمير محمد بن فهد" تشارك في مؤتمر التوحد الدولي

شاركت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية اليوم في مؤتمر التوحد الدولي الذي يرعاه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ويُقام بمعارض الظهران الدولية "إكسبو"، خلال الفترة من 20-22 نوفمبر الجاري، بهدف تعريف الزوار على المبادرات والأنشطة والخدمات ذات البعد الإنساني التي تُقدّمها المؤسسة.
وتمثلت المشاركة في تقديم عرض تَضمَّن التعريف بالمؤسسة واستعراض لمحة عامة عن البرامج والأنشطة المقدّمة في مركز رؤيا لذوي الإعاقة البصرية وكذلك مركز بركة لذوي متلازمة داون وبرنامج بسمة حياة للأطفال المصابين بمرض السرطان، وذلك وسط إقبال من الزوار على ركن المؤسسة والذين أبدوا إعجابهم بمبادراتها الإنسانية.
من جانب آخر، نوه مدير البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني بجهود المؤسسة تجاه المجتمع عبر حزمة من المبادرات والأنشطة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الجمعيات والمؤسسات ذات البعد الإنساني، مشيرًا إلى أن مشاركة المؤسسة في مؤتمر التوحد الدولي تأتي في إطار التعريف بالدور القائم وفتح قنوات من التواصل، إدراكًا منها بواجباتها تجاه المجتمع.