"مؤسسة الأمير محمد بن فهد" تشارك في مؤتمر التوحد الدولي

من جانب آخر، نوه مدير البرامج بمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية صالح الشمراني بجهود المؤسسة تجاه المجتمع عبر حزمة من المبادرات والأنشطة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات مع الجمعيات والمؤسسات ذات البعد الإنساني، مشيرًا إلى أن مشاركة المؤسسة في مؤتمر التوحد الدولي تأتي في إطار التعريف بالدور القائم وفتح قنوات من التواصل، إدراكًا منها بواجباتها تجاه المجتمع.