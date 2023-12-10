في سبت العلاية.. ولادة 3 توائم "ذكور" لسيدة بعد عقم 16 عاماً

استقبل مستشفى سبت العلاية ولادة ثلاثة توائم "ذكور"، لسيدة في العقد الثالث من العمر، بعد عقم استمر ستة عشر عاماً.
وأوضحت "صحة بيشة" أن الحمل تمت متابعته في عيادة النساء والولادة بالمستشفى بوساطة استشاري النساء والولادة الدكتور محمد فاروق النوام.
وأشارت إلى أن الفريق الطبي المشرف على الحالة قام بإجراء عملية ولادة قيصرية للسيدة استغرقت ساعة، وأن أوزان التوائم (الأول 1.470 والثاني 1.500 والثالث 1.470) كجم.
وأكّدت "صحة بيشة" أنه تمّ تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية والتمريضية الضرورية للأم وأطفالها، حسب البروتوكول المعتمد والإجراءات المتبعة، بوساطة أطباء وتمريض وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.
يُذكر أنه خلال شهر نوفمبر 2023 تم استقبال 3798 مستفيداً في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد 4240 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 337 فيما تم إجراء 148 عملية جراحية.