في سبت العلاية.. ولادة 3 توائم "ذكور" لسيدة بعد عقم 16 عاماً

يُذكر أنه خلال شهر نوفمبر 2023 تم استقبال 3798 مستفيداً في طوارئ المستشفى، بالإضافة إلى استقبال عدد 4240 مستفيداً من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 337 فيما تم إجراء 148 عملية جراحية.