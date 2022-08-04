بدء المرحلة الثانية من برنامج استمطار السحب على الطائف والباحة وعسير وجازان

وأوضح الدكتور غلام أن استمطار السحب للمرحلة الثانية تسير وفق المعدّ لها وأن العمليات الأرضية والجوية تحقق نجاحًا حسب التقديرات الأولية من المختصين والخبراء من خلال الجدول الزمني ودقة الطلعات الجوية في استهداف السحب، إضافة إلى ما يقوم به الفريق الفني للبرنامج من تحليل للبيانات المناخية الفصلية بصورة مستمرة لتحديد المناطق ذات الظروف الجوية المناسبة لبدء عمليات الاستمطار منها في المراحل القادمة، بهدف زيادة الهاطل المطري على كافة مناطق المملكة.