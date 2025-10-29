بحضور وزير الطاقة.. جامعة كاوست وسيسكو تطلقان معهدًا رائدًا للذكاء الاصطناعي

بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، أعلنت الجامعة وشركة سيسكو الرائدة عالميًا في مجالات الشبكات والأمن السيبراني، عن توسّع كبير في شراكتهما الاستراتيجية من خلال إنشاء معهد متطور للذكاء الاصطناعي في حرم الجامعة بثول.
وتهدف هذه المبادرة إلى الجمع بين ريادة سيسكو العالمية في مجالات الشبكات والأمن السيبراني والبنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، وبين الأبحاث الأكاديمية المتميزة في كاوست ومرافقها البحثية المتطورة ودورها المحوري في التعليم.
وسيتركز عمل المعهد على البحث والتطوير والتعليم في مجالات الذكاء الاصطناعي، ليشكل محطة بارزة في مسيرة الابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية داخل المملكة. وبالاستناد إلى أكثر من عقدين من التعاون بين سيسكو والمملكة، يسعى المعهد لأن يكون ركيزة أساسية للابتكار التقني انسجامًا مع رؤية السعودية 2030.
وأوضح البروفيسور إدوارد بيرن، رئيس جامعة كاوست، أن التعاون المستمر مع سيسكو كان له دور محوري في تحقيق رؤية الجامعة، مشيرًا إلى أن المعهد الجديد للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة في تمكين الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل وتعزيز مكانة كاوست في التعليم والبحث العلمي.
من جانبه، أكد تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، أن الذكاء الاصطناعي يقف على أعتاب فتح آفاق غير مسبوقة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المعهد الجديد يُعد امتدادًا لشراكة تمتد لأكثر من 25 عامًا بين الشركة والمملكة، تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية واستثمار الإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي.
وسيُركّز المعهد على الأبحاث التطبيقية في أنظمة الاتصال المعززة بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للثورة الصناعية الخامسة، بما في ذلك المصانع الذكية، وأنظمة التنقل الذاتي والنقل الذكي، إضافة إلى تطبيقات تُعنى بقطاعات المياه والطاقة والغذاء والصحة.
وتتضمن مساهمات سيسكو في المعهد توفير أحدث تقنياتها، من بينها نظام Cisco AI POD، وهو منصة جاهزة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعقدة بسرعة وأمان وعلى نطاق واسع.
كما تهدف المبادرة إلى تطوير المواهب المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي، ضمن التزام سيسكو بتدريب 500 ألف متعلم في المملكة خلال خمس سنوات عبر أكاديمية سيسكو للشبكات، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وعلوم البيانات والبرمجة، استمرارًا لإنجازات الأكاديمية التي خرّجت أكثر من 480 ألف متعلم ومتعلّمة بنسبة مشاركة نسائية بلغت 36%.
ويُعدّ المعهد جزءًا من برنامج تسريع التحول الرقمي الوطني (CDA) التابع لشركة سيسكو، الذي ساهم منذ عام 2016 في تنفيذ 23 مشروعًا رئيسيًا في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والمدن الذكية والخدمات الحكومية.
وسيُشرف على المعهد مجلس إدارة مشترك يضم ممثلين من كاوست وسيسكو لتقديم التوجيه الاستراتيجي وضمان تكامل الجهود في تحقيق أهدافه المشتركة.