بحضور وزير الطاقة.. جامعة كاوست وسيسكو تطلقان معهدًا رائدًا للذكاء الاصطناعي

من جانبه، أكد تشاك روبنز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، أن الذكاء الاصطناعي يقف على أعتاب فتح آفاق غير مسبوقة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المعهد الجديد يُعد امتدادًا لشراكة تمتد لأكثر من 25 عامًا بين الشركة والمملكة، تهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية واستثمار الإمكانات اللامحدودة للذكاء الاصطناعي.