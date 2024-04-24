6 خطوات تجنّبك النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية

نصحت وزارة التجارة باتّباع 6 خطوات لتفادي التعرُّض للنصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية.
وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتحقق من موثوقية المتجر وامتلاكه سجلًّا تجاريًّا أو وثيقة عمل حر.
وأضافت، في إنفوجراف توعوي: أن الامتناع عن إتمام أي عملية دفع تتمّ خارج الموقع الإلكتروني، وعدم التعامل مع أي روابط للدفع الإلكتروني مرسلة على الواتساب أو منصات التواصل؛ خطوتان هامتان للحماية.
وحذّرت التجارة من القيام بأي تحويلات بنكية لحسابات مجهولة، وعدم تزويد أي طرف آخر ببيانات البطاقة البنكية أو رمز التحقق لإتمام العملية، والتثبت من صحة التخفيضات والعروض غير النظامية، خصوصًا في المتاجر غير المعروفة.