6 خطوات تجنّبك النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية

وحذّرت التجارة من القيام بأي تحويلات بنكية لحسابات مجهولة، وعدم تزويد أي طرف آخر ببيانات البطاقة البنكية أو رمز التحقق لإتمام العملية، والتثبت من صحة التخفيضات والعروض غير النظامية، خصوصًا في المتاجر غير المعروفة.