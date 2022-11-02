"فيصل بن فرحان" يلتقي الممثل الخاص لملك البحرين على هامش القمة العربية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك مملكة البحرين، وذلك على هامش الدورة العادية الـ (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.
وشهد اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون والتنسيق المشترك.
وحضر اللقاء، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.