"فيصل بن فرحان" يلتقي الممثل الخاص لملك البحرين على هامش القمة العربية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لملك مملكة البحرين، وذلك على هامش الدورة العادية الـ (31) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة.