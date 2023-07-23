أمير القصيم يُصدر قرارًا بتشكيل فريق لتذليل الصعوبات التي تواجه الراغبين بالاستثمار بالمنطقة

يُذكر أن صلاحيات ومهام الفريق التنفيذي تتمثل في بحث ودراسة وتذليل التحديات والصعوبات المتعلقة بأمانة وبلديات المنطقة التي تواجه الراغبين بالاستثمار بالمنطقة، ومراجعة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانة المنطقة لبحث ما يتعلق باختصاص الفريق، والاجتماع مع مسؤولي أمانة وبلديات المنطقة لبحث ما يتعلق باختصاص الفريق، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبراء والمختصين ورجال الأعمال في بحث ودراسة ما يختص به الفريق.