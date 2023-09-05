تشكل خطرًا على المارة.. "بيئة مكة" ترصد 3 آبار يدوية مكشوفة في جعرانة

رصدت لجنة الآبار الأهلية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة خلال جولاتها الميدانية، 3 آبار يدوية مكشوفة تشكل خطرًا على المارة في جعرانة بالعاصمة المقدسة.
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، أنه بعد البحث والتحري تم التوصل لأصحاب هذه الآبار، وأخذ الإقرارات عليهم بتأمينها وفق الإجراءات المناسبة، والوقوف على هذه المواقع بعد المعالجة للتأكد من إزالة الخطورة عن هذه الآبار .
من جهته دعا مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم "939"، أو عن طريق غرفة العمليات "911"، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحّد للخدمات الإلكترونية، التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني .