تشكل خطرًا على المارة.. "بيئة مكة" ترصد 3 آبار يدوية مكشوفة في جعرانة

من جهته دعا مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم "939"، أو عن طريق غرفة العمليات "911"، مشيرًا إلى أن الوزارة أتاحت نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحّد للخدمات الإلكترونية، التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني .