المملكة تدين الهجوم الإرهابي الغادر على سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية

أدانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على سفارة روسيا الاتحادية في العاصمة الأفغانية كابل، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عددٍ من الأشخاص.