"تقرير أمريكي".. لماذا تُعدّ السعودية لاعبًا رئيسيًّا في التطوير المستقبلي للرياضات الإلكترونية؟

وبينما تضع المملكة نصب عينيها مستقبل الرياضات الإلكترونية العالمية، تخطط للبناء على نجاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية، يكشف "رايشرت": "نتطلع إلى المستقبل، نريد المساعدة في نمو الصناعة على جميع الأصعدة، ونريد أن نكون منصة أكبر للأندية واللاعبين، والوصول إلى المزيد من المعجبين، وفي النهاية بناء جسر بين الرياضات الإلكترونية وجميع اللاعبين البالغ عددهم 3.4 مليار في العالم، مع تقريب الرياضات الإلكترونية في الوقت نفسه من عالم الرياضات التقليدية، ولكن ليس دون مساعدة بعض العقول الأكثر إبداعًا في الصناعة والمجالات الداعمة.