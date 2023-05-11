متحدث "الأرصاد": أولويات برنامج الاستمطار زيادة الهاطل ورفع المخزون المائي وتقليل العواصف الغبارية
أكد متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أولويات برنامج استمطار السحب تتمثل في زيادة الهاطل المطري؛ للاستفادة من المخزون المائي وتحقيق أهداف برنامج جودة الحياة في تلطيف الأجواء والتقليل من العواصف الغبارية وعناصر الطقس المؤثرة على المملكة.
ولفت "القحطاني" في حديثه لـ"سبق" إلى أن أهداف البرنامج تتحقق بشكلٍ جيد، ونتمكن من إعطاء فرص جيدة للجهات المستفيدة ذات العلاقة ببرنامج الاستمطار التي تستفيد من زيادة الهاطل المطري أو تقليل الأتربة المثارة أو الاستفادة من الأبحاث ودراسات الطقس والمناخ؛ حيث يتم توفير هذه المعلومات لهم أو زيادة التعامل معهم والتنسيق فيما يتعلق ببرامج الاستمطار.
وأشار إلى أن هناك دراسات سيقوم برنامج الاستمطار بالإعلان عنها لاحقاً تبين أبرز الملامح الإيجابية التي تحققت من خلال هذا المشروع.
ووقّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، اتفاقية لشراء خمس طائرات لصالح البرنامج الإقليمي لاستمطار السحب؛ أربع منها مُجَهَّزة لعمليات الاستمطار، وطائرة خاصة لأبحاث ودراسات الطقس والمناخ، وتُعد هذه الطائرات الأحدث من نوعها ومجهزة بجميع التقنيات.
يُذكر أن العمليات التشغيلية للمرحلة الأولى من برنامج استمطار السحب، انطلقت في 27 أبريل 2022م؛ بهدف زيادة مستويات هطول الأمطار، وإيجاد مصادر جديدة للمياه، وزيادة المساحات الخضراء، إلى جانب تكثيف الغطاء النباتي؛ لمواجهة التصحر وتخفيف مظاهر الجفاف من خلال كوادر وطنية مؤهلة، وتتميز بأعلى جاهزية، ويسهم البرنامج في تحقيق مستهدفات رؤية 2030م.