متحدث "الأرصاد": أولويات برنامج الاستمطار زيادة الهاطل ورفع المخزون المائي وتقليل العواصف الغبارية

ولفت "القحطاني" في حديثه لـ"سبق" إلى أن أهداف البرنامج تتحقق بشكلٍ جيد، ونتمكن من إعطاء فرص جيدة للجهات المستفيدة ذات العلاقة ببرنامج الاستمطار التي تستفيد من زيادة الهاطل المطري أو تقليل الأتربة المثارة أو الاستفادة من الأبحاث ودراسات الطقس والمناخ؛ حيث يتم توفير هذه المعلومات لهم أو زيادة التعامل معهم والتنسيق فيما يتعلق ببرامج الاستمطار.