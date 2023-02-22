شركة التنمية الغذائية تعزّز الشراكة الاستراتيجية مع شركة تايسون للأغذية في جدة

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال السيد ذو الفقار حمداني، الرئيس التنفيذي لشركة التنمية الغذائية: "إنه لشرف كبير لنا أن نرحّب بشركائنا في تايسون للأغذية في المملكة، في الوقت الذي نعمل فيه معًا بزخم أكبر بعد توقيع الشراكة الاستراتيجية العام الماضي، والتي ستفتح لنا آفاقَ النموّ المستقبلي في جميع أنحاء المملكة، وتعزّز الوصول إلى منتجات الدواجن المصنعة عالية الجودة. ونعتقد بأن هذه الشراكة ستعزز أيضًا التزامَنا بدعم أهداف الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة".