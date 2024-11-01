توقيع مذكرة تعاون بين جامعة الملك خالد والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

وقَّعت جامعة الملك خالد أمس الأول الأربعاء مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات المساحة والمعلومات الجيومكانية.
وفي التفاصيل، مثَّل الجامعة في التوقيع رئيسها المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، فيما مثل الهيئة رئيسها الدكتور المهندس محمد بن يحيى آل صايل.
وتم توقيع الاتفاقية ضمن أعمال ملتقى المنصة الجيومكانية الوطنية 2024، الذي عُقد مؤخرًا بمدينة الرياض.
وحضر التوقيع من جانب الجامعة عميد كلية الهندسة الدكتور سعيد القاضي، ووكيل الكلية للبحث والدراسات العليا الدكتور سعد آل جبار.
من جانبه، أوضح عميد كلية الهندسة بالجامعة، الدكتور سعيد القاضي، أن توقيع المذكرة يهدف إلى تنظيم وتطوير العمل في قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، بما يعزز التكامل بين الجهتين، ويسهم في توحيد الجهود، ورفع مستوى كفاءة الإنفاق.
وأكد أن الاتفاقية تشمل مجالات عدة، من أبرزها تبادُل البيانات والمعلومات الجيومكانية، والتعاون في الأبحاث والدراسات، وتطوير الكفاءات الوطنية في هذا المجال، إضافة إلى تنظيم ندوات ومؤتمرات متخصصة.
وشدَّد "القاضي" على أن هذه الاتفاقية تأتي كخطوة مهمة نحو تعزيز العمل المشترك بين الطرفَيْن؛ لتطوير البنية التحتية الجيومكانية، ورفع كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي. مشيرًا إلى أن المذكرة ستُسهم في تقديم حلول مبتكرة، تدعم التنمية المستدامة، كما ستتيح فرصًا تدريبية وتعليمية، ترفع من كفاءة الكوادر الوطنية في مجالات المساحة والبيانات الجيومكانية.