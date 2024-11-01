توقيع مذكرة تعاون بين جامعة الملك خالد والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

وشدَّد "القاضي" على أن هذه الاتفاقية تأتي كخطوة مهمة نحو تعزيز العمل المشترك بين الطرفَيْن؛ لتطوير البنية التحتية الجيومكانية، ورفع كفاءة الأداء في هذا القطاع الحيوي. مشيرًا إلى أن المذكرة ستُسهم في تقديم حلول مبتكرة، تدعم التنمية المستدامة، كما ستتيح فرصًا تدريبية وتعليمية، ترفع من كفاءة الكوادر الوطنية في مجالات المساحة والبيانات الجيومكانية.